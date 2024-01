Néstor Jiménez

Miércoles 31 de enero de 2024

Debido a que Mario Aburto es el asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigirá, como debe ser, que se mantenga en la cárcel , sostuvo el dirigente nacional de esa fuerza política, Alejandro Moreno, quien acusó que, con las nuevas indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) que apuntan a la participación de un segundo tirador y del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, se busca lastimar al tricolor.

Después de la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial, y quien el lunes exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a indultar a Aburto por este crimen, el líder priísta se opuso a la petición.