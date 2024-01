Aseguró entender la posición personal del hijo del ex candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, pero esto va más allá de los familiares. Es muy importante que se llegue a la verdad porque con lo dado a conocer por la FGR sobre la actuación de García Luna de encubrir al que pudo ser el segundo tirador, se hace más sólida la idea de que fue un crimen de Estado .

César Cravioto declaró que el mandatario no tiene por qué otorgar el indulto y menos ante la información de que Genaro García Luna encubrió a un posible cómplice del homicidio (Jorge Antonio Sánchez Ortega) cuando fue subdirector operativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La investigación tiene que seguir, resaltaron los senadores César Cravioto y José Narro Céspedes (Morena), mientras Damián Zepeda, del PAN, pidió que no se utilice el caso con fines políticos, si bien se manifestó a favor de que continúen las pesquisas, para conocer la verdad sobre el asesinato de Colosio.

Senadores de Morena respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no otorgar el indulto a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, como lo demanda el hijo del ex abanderado, sobre todo porque la Fiscalía General de la República (FGR) dio nuevos elementos sobre el magnicidio.

El senador José Narro Céspedes apuntó que el Presidente tiene toda la razón: él no puede atravesarse en un tema de justicia y menos cuando la fiscalía está hablando de la posibilidad de reabrir el expediente.

Se trató de un candidato presidencial y la investigación tiene que seguir, sobre todo, ver nuevas evidencias, resaltó.

Damián Zepeda apuntó que la posición de la familia de Colosio ha quedado clara en voz del hijo, diciendo que cada que se acercan elecciones se vuelve a usar políticamente el tema y que los dejen sanar a ellos y al país.

Consideró que tienen derecho a hacer ese planteamiento, pero este es un asunto de Estado y lo mejor para el país es que se aclare.

Pidió que haya transparencia total para que se conozca la verdad, aunque a 30 años de distancia es muy difícil que se pueda contar con elementos de prueba creíbles.

El senador del blanquiazul expuso que en política no hay casualidades y el hecho de que se reviva el tema pareciera tener un trasfondo político, lo que no quiere decir que no haya existido un encubrimiento. Si lo hubo que se sepa, si alguien participó que lo pague, exigió.