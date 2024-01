Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 5

Ante el giro que ha tomado el caso Colosio al identificar la Fiscalía General de la República a un segundo tirador, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que fue un asunto de Estado que dañó mucho al país, por lo cual su gobierno no puede dar carpetazo. Aseveró que las implicaciones que se desprenden de sostener que fue sólo un asesino solitario a la posibilidad de que hayan sido dos son muy diferentes, más si está involucrada una institución del Estado.

López Obrador dio respuesta también a la petición del hijo de Luis Donaldo Colosio de indultar a Mario Aburto, el asesino de su padre: me pide que yo indulte. Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. No voy a dar un carpetazo a un asunto así .

Difundió y leyó textualmente el comunicado de la FGR en el que se anticipa que objetarán la decisión del juzgado de desechar la investigación sobre el segundo tirador, con particular énfasis en las referencias al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde laboraba el segundo tirador y el posible vínculo con Genaro García Luna.

El llamado segundo tirador “fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro G. –yo supongo que es García Luna, acotó el Ejecutivo–, quien era subdirector operativo en el propio Cisen”.