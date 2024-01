Javier Salinas y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 4

Ecatepec, Méx., Ante la severa escasez de agua que padece la población de Ecatepec, estado de México, vecinos de diferentes colonias, principalmente de la quinta zona, se han visto en la necesidad de abastecerse del recurso de las cajas de registros del sistema municipal donde hay fugas, de las cuales llenan cubetas o tambos para llevarla a sus domicilios, reconoció el director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase), Eli Benjamín Hernández Rodríguez.

Refirió que más de un millón 200 mil habitantes sufren desabasto por el último recorte del sistema Cutzamala, por lo que ahora es más visible que los vecinos extraigan el líquido de los registros donde hay válvulas del sistema local. Otros más compran el recurso a las pipas privadas.

Señaló que en colonias como Miguel Hidalgo, San Agustín, Valle de Aragón tercera sección, México Prehispánico, Nueva Aragón y Jardines del Tepeyac, ubicadas en la quinta zona, existe el mayor número de reportes de registros abiertos o con fugas en la tubería.

Los registros, explicó, son cajas hechas de tabique y concreto, como tipo cisternas subterráneas por las cuales pasa la red principal de agua potable y donde se colocan las válvulas para regular su paso y tienen una profundidad de entre uno y dos metros.

Hernández Rodríguez señaló que, tan sólo en la quinta zona, la cual está integrada por alrededor de 100 colonias, se tienen detectados 60 puntos con fugas, ya sea por lo viejo del material o porque los vecinos las han descompuesto a propósito para extraer el recurso natural.

Antes era menos evidente, extraían el agua de noche, pero con las restricciones del sistema Cutzamala los vecinos de la quinta zona están batallando y ahora lo hacen de día , mencionó.

Durante un recorrido por diversas comunidades se observó, en varios puntos, a pobladores llenar sus cubetas o tambos directamente de las cajas de registros.

En algunos casos, los habitantes han abierto las tapas para aprovechar el agua que corre por la red porque tienen fuga y la extraen para utilizarla en sus labores diarias.

En nuestras casas no tenemos agua potable desde hace varios meses. A veces llegaba por la red, pero desde hace tiempo no la mandan y tenemos la necesidad de ella para nuestras labores del hogar, por eso acudimos a los registros para aprovechar la que hay y que no se desperdicie por la fuga , manifestó Mercedes, vecina de la colonia Miguel Hidalgo.

El director de Sapase afirmó que las 60 fugas detectadas en los registros municipales serán reparadas para inhibir la extracción del líquido por parte de vecinos, aunque no dijo cuándo.