Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 2

Pese a la gravedad de la escasez de agua en la Ciudad de México, no existen elementos de información pública suficientes para conocer la magnitud real y las causas de este fenómeno, por lo que el primer paso para resolver la crisis es explicar claramente cuál es su estado actual, para diseñar estrategias de solución entre autoridades, academia, sociedad civil y empresarios.

Así lo afirmó Rodrigo Gutiérrez, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien subrayó la necesidad de cambiar el esquema de abastecimiento, basado únicamente en presas, para dedicar más esfuerzos a la captación de agua de lluvia y reparación de fugas.

Uno de los grandes problemas que estamos padeciendo hoy es que hay muy poca información, no sabemos mucho sobre las razones por las cuales no tenemos agua. Se dice simplemente que hay un problema de escasez debido a la falta de lluvia, por el cambio climático, pero ésas son generalidades y no son suficientes para que la ciudadanía pueda participar en la deliberación y solución de la problemática , señaló en entrevista.