n alguna ocasión, Luis Antonio Álvarez, fundador y líder de Haragán y compañía, nos platicaba sobre el sonido del saxofón y celebraba que en su agrupación hayan estado dos reconocidos ejecutantes de este instrumento de aliento: Octavio Espinoza, el Sopas y Eulalio Cervantes Galarza conocido simplemente como Sax. Se le hizo notar a Luis la participación de dos de los saxofonistas más destacados del rock mexicano en su banda “Definitivamente, sí. Mi compadre el Sopas estuvo conmigo tocando casi 20 años. Desgraciadamente se nos fue mi compaye: un gran saxofonista increíble, con un pulmón y un agudo machín; por otro lado, mi compadre Sax –Eulalio, pocos Eulalio conozco, nomás a Piporro y a él– con quien tuvimos la oportunidad de convivir casi 10 años. En la última etapa de su vida, estuvimos muy cercanos; fue una amistad de las más bonitas que he tenido, además de haber disfrutado su forma extraordinaria de tocar tan bien, que hasta la fecha, no he visto quien toque como él. Digo que el Sopas y Sax fueron dos cabrones que al nacer rompieron el molde. Ya no se repiten. Y es algo muy triste no tenerlo entre nosotros”. De Sax, Luis relata: “nos contrataron para un concierto en la feria de Ecatepec e invité a mi compadre. Fue especial, había un ambiente cálido, el entusiasmo del público se sentía, era un lleno total y Sax tocando con Haragán y compañía, no sólo una canción, sino acompañando varias rolas. Busquen el video El Haragán y Sax, Aburrida la vida (https://youtu.be/G7N44dNJsv4). Está de lux”, remata el autor de Él no lo mató. En la grabación referida aparece Luis y Eulalio –con el pelo larguísimo y su clásico sombrero– caminan por la pasarela central mientras el reflector los sigue y los ilumina de allí surge la anécdota: el micrófono instalado en el saxofón está bajo de volumen A ver, súbanle a ese micrófono dice Haragán, con firmeza, a su staff. Con el audio adecuado se escucha nítida la introducción sonora producida por el instrumento ejecutado por Sax. La lectura anterior, valga para recordar a Sax y anunciar el concierto Antes y ahora por siempre SAX a realizarse en el recinto El Cantoral el 14 de marzo con motivo del tercer aniversario luctuoso del músico, quien fue destacado integrante de Maldita Vecindad. En el mencionado tributo musical participarán músicos invitados, amigos de Eulalio.