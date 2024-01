U

na foto tomada por Luis Castillo en Xochimilco, misma que acompañó la columna Astillero hace hoy exactamente una semana, más el dato proporcionado por Ángeles González Gamio en nuestras páginas: al decir del Inegi 70 por ciento de los habitantes de México mantienen la tradición de vestir al Niño Dios , me sugirieron el atrevimiento de estos sencillos versos:

En la Candelaria: Niño moreno, Dios, niñito, / en mis brazos te tengo. Solicito / un año de bondad, un año bueno. / Gracias, niñito Dios moreno. // Un ramo de romero / y una vela encendida / –más que flama es lucero, / lucero que te cuida– // un niño, moreno también, / como tú, y parabienes, ha traído. / No más, aunque amoroso, ha conseguido. / Toma el romero, ten. // Niño moreno, Dios niñito, / en mis brazos te tengo. Solicito / un año de bondad, un año bueno. / Gracias, niñito Dios, moreno.