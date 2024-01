E

ntre las miles de noticias falsas que se esparcen un día sí y el siguiente también, ayer circuló una disfrazada de denuncia : a un mes de su inauguración, asegura, la Megafarmacia del Bienestar registra un desbasto prácticamente total, aunque en realidad esa flácida versión sólo refleja el brutal ataque hepático, las convulsiones que padece la mafia política que en sexenios anteriores se hinchó de ganancias por el manejo de los medicamentos en las instituciones públicas del sector salud, a la que la actual administración gubernamental despojó de otro de sus multimillonarios negocios producto del influyentismo y siempre a costillas de la nación.

En la mañanera de ayer el presidente López Obrador sintetizó así esta situación: resulta que están muy molestos, bueno, los oligarcas, corruptos, porque tenían el negocio de las medicinas, se robaban el dinero de las medicinas, que les zumba para hacer negocio con la salud del pueblo. Hablamos de miles de millones de pesos: 10 empresas vendían 100 mil millones de pesos al gobierno. Eso lo tengo que estar repitiendo para que se entienda qué es lo que hay detrás de todo el negocio sucio de la venta de medicamentos, equipos y servicios médicos en general. Pero hoy nos levantamos con esto, ocho columnas .

Pero, dijo el mandatario, “¿qué cosa es lo que está detrás de esto? Pues siempre son los billullos, siempre es el dinero. En un ambiente mafioso hay que seguirle la pista al dinero. Esas distribuidoras, manejadas por políticos, están inconformes con todo lo que estamos haciendo para atender la salud del pueblo y en algunos casos, no sé si en este de El Universal (que publicó la citada versión), les pagaban a los medios una cuota. Latinus, no sé si es de El Universal, pero ese, tengo las pruebas de que recibía dinero de farmacéuticas; no farmacéuticas, de estos intermediarios, de eso sí tengo las pruebas. Ya vamos a darlo a conocer, para explicar el porqué de las cosas”.