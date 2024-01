C

laudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez coincidieron ayer, en discursos por separado y ante distintas audiencias, en encomiar el valor de la unidad política y electoral. La primera, ante diputados de Morena, el Verde (uf) y el Partido del Trabajo; la segunda, ante diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional (uf, reforzado).

La candidata de la coalición mayoritaria insistió en el llamado a la unidad porque, conforme avanza el calendario de develación de las candidaturas generales a diputados federales y locales, senadores y presidencias municipales con sus planillas (regidores y síndicos), se van multiplicando los signos de descontento en las filas guindas, por el continuo desplazamiento de cuadros y aspirantes propios o con cierta antigüedad aceptable, ante el arribo pernicioso de personajes no sólo provenientes de partidos antagónicos, sino portadores de historiales contrarios al espíritu de la proclamada regeneración nacional.

Sheinbaum tiene a su disposición, para conjurar rebeldías relacionadas con cargos de elección popular, la nómina federal que se derivaría del muy probable triunfo morenista en urnas. Clásico durante el priísmo fue el acallar inconformidades con cargos gubernamentales, a nivel nacional o regional, según la talla de la oposición interna; Morena y la 4T han practicado esa fórmula y, en este año tenso, la superioridad blande la oferta laboral como fórmula de convencimiento.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez poco o nada tiene qué ofrecer. Los jefes de los partidos que la postulan se han satisfecho ampliamente con los lugares privilegiados de las listas de aspirantes a cargos legislativos y, a pesar del agravio que ello implica a quien quiso parecer promotora del empoderamiento de la sociedad civil , la hidalguense está pasando el trago amargo de tener que consecuentar e incluso elogiar a esos partidos y dirigentes que le lastran.