o existe antecedente reciente de una campaña de medios de comunicación cuyo objetivo, implacable, sea destruir la imagen del presidente de la República como la que estamos presenciando en estos días. Refleja odio, resentimiento, frustración, más que datos sólidos. No han podido acreditar con pruebas que Andrés Manuel haya cometido personalmente un acto de corrupción. Se advierte la mano de personajes como Roberto Madrazo y otros que buscan vengarse porque han perdido contratos gubernamentales y privilegios. A esto se añaden las torpezas de algunos de sus colaboradores, como no cancelar a un ex empleado la clave de acceso a la base de datos con información privada de periodistas que han venido concurriendo a la mañanera; se dispersaron en redes sociales. Faltan ocho meses para que concluya el sexenio, es previsible que arreciará la campaña de sus adversarios, hay tiempo de que haga los ajustes necesarios en su equipo. Las horas solitarias de los ex presidentes suelen estar pobladas de reflexiones tardías.

Va a pasar a la historia

En medio del huracán de ataques, hay quienes permanecen firmes y leales. Claudia Sheinbaum dice que la administración de López Obrador va a pasar a la historia y la 4T está más fuerte que nunca. En reunión privada con los diputados de Morena, les expresó que deben estar alertas, ya que la derecha está haciendo campaña para hacer creer a la ciudadanía que el partido del Presidente representa la antidemocracia, el autoritarismo y la ausencia de libertades.

Sorprendente

En contraste a lo que se observa en el campo de la batalla política, en el terreno de la economía las cosas siguen sorprendentemente bien. El dato más reciente de Inegi revela que el producto interno bruto (PIB) creció 3.1 por ciento anual en 2023, ligando tres años consecutivos de expansión, reporta el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. De ese modo, entre 2021 y 2024 habrá avanzado a una tasa promedio histórica. Factores que apoyan el crecimiento: mayor consumo de la población, impulsado por el aumento de salarios y los programas sociales; inversión extranjera; exportaciones (ya no dependemos del petróleo, una meta que parecía imposible de alcanzar) y las remesas de nuestros paisanos. También la inversión gubernamental en obras como el AIFA y el Transístmico.