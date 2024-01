Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 30

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Decenas de personas desplazadas hace más de un año del ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, por conflictos agrarios, marcharon este martes en Tuxtla Gutiérrez e instalaron un plantón en el parque central de la capital chiapaneca para exigir la localización de cinco desaparecidos y la entrega de ayuda humanitaria suficiente. Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos que acompaña a los desplazados, recordó que hace un año y cuatro meses cinco pobladores de Santa Martha desaparecieron, pero la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no ha hecho lo necesario para localizarlos. Precisó que los desaparecidos pertenecen a la familia que conforman Juan Ruiz, Magdalena, Amalia, José Luis y José Miguel Ruiz Velasco, cuyo paradero se ignora desde el 29 de septiembre de 2022, cuando un grupo agredió a vecinos de Santa Martha por disputas agrarias, lo que ocasionó que más de 200 personas huyeran. Comentó que los desplazados se refugian en la comunidad de Polhó, también en Chenalhó, pero la ayuda humanitaria que las autoridades estatales les proporcionan no basta y 70 niños desplazados no van a la escuela.