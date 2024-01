No va ser una gala humorística

Vivimos en una industria que es muy vulnerable y creo que la tenemos que cuidar mucho porque es muy frágil, y están dentro los sueños, deseos y ambiciones personales y profesionales de mucha gente. Realmente me duele , indicó Ambrossi, a lo que Ana Belén calificó el momento actual de doloroso .

Sí, se ha encontrado un momento para hablar de eso , declaró Javier Calvo, en una entrevista con Europa Press, al tiempo que Ana Belén apuntó que este tema no estaba, pero obviamente está .

Asimismo, reconocieron que tienen ganas de que llegue la ceremonia y afirmaron que no va a ser una gala humorística, porque no somos cómicos. No hay nada que se salga de quienes somos. Todo va a ir a favor de la naturalidad, de la espontaneidad, de nuestro amor al cine, de los felices que estamos de formar parte de un mundo que siempre hemos admirado .

En este sentido, Ana Belén recalcó que no se han traicionado a sí mismos e insistió en que no harán lo que no son .

Los presentadores adelantaron que Ana Belén cantará y los Javis previsiblemente se unirán a la actuación. Algo habrá. Se va a bailar y Ana Belén actuará y nosotros nos apuntamos a cualquier reto , aseguraron los realizadores.

Coincidieron que hacerse cargo de la gala no supone un marrón , pero sí que admiten que es mucha responsabilidad . Si pensáramos que es un marrón, no lo hubiéramos hecho , mencionó Ambrossi, quien confeso que quieren hacer un evento que pase a la historia .