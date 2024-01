Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 7

El primer amor de Modesto López fue el teatro; después llegó a su vida la música, y luego no se pudo resistir al séptimo arte. Desde muy joven estudió arte escénico, hizo pantomima, actuó, formó grupos con los que realizó giras por América Latina que incluían teatro, títeres y música; también viajó a varios países europeos.

Afirmó: siempre he estado relacionado con el teatro; tengo amigos a los que les gusta ese arte. Sigo viendo y leyendo teatro, o sea, que no es ajeno a mí. Además, en la vida todos actuamos .

López fue entrevistado por La Jornada a propósito del estreno de Sino sangriento, un homenaje al poeta Miguel Hernández, que Marcos Ana escribió y realizó en el otoño de 1960, cuando estaba preso en el penal de Burgos, España, en plena dictadura de Francisco Franco.

Definida como una obra-poético-musical, para López es un canto al hombre, a la humanidad, un canto a la esperanza . Agregó: “Nos acompañan César Gómez El Azteca, Guillermo Manzo y Carlos Manceda, cantores populares y músicos, no son actores. Los escogimos porque la obra se desarrolló originalmente en la cárcel y muchos de los presos esperaban la muerte, pero el arte teatral los salvaba de alguna manera. Marcos Ana escribió en prisión con letras chiquitas en papel de cigarrillos y de forma clandestina”.

La vida misma es poesía

Señaló: “tuve la fortuna de conocer a Ana cuando yo tenía 15 años, y fue agradecer a Argentina, Chile y Uruguay, a la gente que se había solidarizado y presionó para que él pudiera salir en libertad. Tuve un encuentro más con él en España; una amiga en común nos organizó un almuerzo y tuve varias horas de charla con este hombre que me conmovió.

“Conocía toda su vida, pero una cosa que se me quedó grabada fue la respuesta que me dio cuando le pregunté por qué no había continuado escribiendo poesía; sus palabras fueron estas: ‘es tanto la vida que camina, tanto lo que me faltó vivir, entré a los 18 años y salí a los 41, imagínate la vida que pasó por todos lados, la cual no pude vivir. Es tanta la vida que la misma vida es poesía. No tengo que escribir nada, tengo que caminarla’. Cuando Marcos salió no perdió la dignidad del ser humano”.