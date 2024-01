Piojo Herrera y Alonso, a punto de los golpes

En el estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul consiguió su segunda victoria de manera consecutiva al imponerse 1-0 a Tijuana con un gol de Ángel Sepúlveda (46).

Los fronterizos sumaron una nueva decepción con el técnico Miguel Herrera, quien, en su camino a los vestidores al final del encuentro, estuvo cerca de llegar a los golpes con el director deportivo de La Máquina, Iván Alonso, luego de una serie de descalificaciones que el Piojo hizo públicamente por presuntos malos manejos del uruguayo en la contratación de jugadores.

No tienes memoria, no me faltes al respeto. A mí no me conoces , advirtió Alonso al timonel de Xolos, rodeado de integrantes y personal del club que trataron de calmarlo.

Mazatlán y León igualaron 2-2 en el estadio El Encanto mientras, en Torreón, Santos goleó 3-0 a un Puebla que sigue hundido en los últimos lugares con tres derrotas en cuatro compromisos.