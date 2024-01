No era actuación. Esa es la diferencia; nosotros sentíamos un odio verdadero, no nos importaba demostrar quién era el mejor, sino destrozar al otro, hacerle el mayor daño posible , señala Morales apretando los labios como si eso reviviera algunas escenas de sus momentos más cruentos.

Después de años de odio, intentaron ser amigos y lo lograron por un breve tiempo. Trabajaron juntos haciendo análisis en televisión y mantienen un canal de Youtube, pero la convivencia revivió los viejos rencores. Hoy apenas se saludan. Parecen hacer grandes esfuerzos por ignorarse uno al otro. Cuentan algunos de sus ex compañeros que se siente casi de forma física la tensión que generan cuando están juntos.

Un matrimonio tóxico

Somos como un matrimonio tóxico. Nos juntamos, pero tenemos problemas, nos alejamos, regresamos y así siempre , afirma Barrera.

Mientras charlan, recuerdan que tras el primer combate ambos llegaron como campeones. Morales del CMB y Barrera de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El Terrible ganó esa primera batalla, pero sólo quiso quedarse el cinturón que ya tenía, era una suerte de desdén por el título del rival. La organización que avalaba a Marco Antonio lo apoyó y dijo que para ellos seguía siendo su campeón.

Mientras Barrera cuenta su versión, Morales luce impaciente y molesto. Arquea las cejas de manera exagerada y tamborilea con los dedos e interrumpe: “No ol-viden que yo rechacé ese cinturón de la OMB, por eso pudieron hacer esa entrega a Barrera, pero fue gracias a que yo no lo quise”, lanza Morales con el énfasis de los dedos apretados en un puño.

El Terrible insiste en que si algo ofrendaron en esos combates fue la honestidad de sus sentimientos y el mejor boxeo que ambos podían dar. Eran de esa clase de peleadores que comulgan con la idea del sacrificio y la ofrenda, la asunción de que para dar también hay que recibir.

Recibes para dar. Rifas tus posibilidades de supervivencia. Tragas golpes. Absorbes el dolor. Absorbes el dolor para agotar a tu adversario y explotar sus descuidos. Absorbes el dolor para poner a prueba tu jactancia , escribió Ellroy para narrar a este par de mexicanos.

Morales nunca fingió y no lo hace ahora. Sabía que si provocaba a Barrera lo sacaría de sus casillas y entonces sería más vulnerable. Cada que le preguntaban sobre su adversario solía soltar una cruel mentada de madre como prólogo a su siguiente bravuconada.

Lo que más me enojó y me enoja hoy, es que Morales siempre me mentó la madre en cada oportunidad. Mi madre mide 1.40 apenas, pero es mucha madre y me encabronaba que la sacara a relucir cada que tenía un micrófono. Eso me sigue enojando , admite Barrera.

Aquella enemistad fue la síntesis de las pasiones, la sublimación de un deporte en el que nadie sale ileso, la competencia física y el duelo de rencores. Ahora será un drama por entregas y a la altura de nuestros tiempos.