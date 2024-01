U

n año más transcurrió en el calendario de la ignominia. Ya son 43. Y la justicia sigue muy lejos. Tres sicarios a sueldo, contratados por Clemente Villegas Villegas, asesinaron a balazos al profesor Misael Núñez Acosta al salir de una asamblea en su escuela en La Loma, Tulpetlac, estado de México, el 30 de enero de 1981. De seguir vivos, los criminales están libres.

Clemente era un pistolero al servicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por Carlos Jonguitud Barrios, Ramón Martínez Martín y Elba Esther Gordillo. Fue secretario particular de Martínez Martín cuando éste dirigía a los maestros de educación básica del Distrito Federal y, más adelante, fue su asistente al frente de la gremial. No se mandaba solo. Ahí trabajaba cuando pactó con los matones ultimar a Misael.

Nacido en Calnali, Hidalgo, el 15 de abril de 1949, Villegas estudió, al igual que Núñez Acosta (quien se recibió en Tenería), en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, en El Mexe. Allí formó parte de una violenta asociación conocida como Los Cuchilleros.

Entró a la normal superior, donde cam­bió la navaja por las armas de fuego y li­­deró el grupo de porros Estudiantes Unidos por la Dignificació n de la Escuela Normal Superior de México. No se andaba por las ramas. Según recuerda el profesor Teodoro Palomino, allí, en plena lucha por la democratización de la institución, me sacó una pistola y me amenazó .

Los asesinos materiales de Misael fue­ron Rufino Vences Peña, Joel Vences Hernández y Jorge Mejía Pizaña. Cumplido el encargo se fugaron a Puerto Ángel, Oaxaca, a bordo del LeBaron negro, robado para perpetrar el crimen. Dos semanas después, regresaron al valle de México y pintaron el auto de beige.

El 29 de junio de 1981, dos de los homicidas fueron arrestados en la carretera San Luis Potosí-Matehuala, tierra del cacique sindical Jonguitud Barrios. Admitieron haber ultimado a Misael por encargo de Villegas. Y añadieron que buscaban a su contratista para quebrárselo porque sólo les pagó 92 mil de los 300 mil pesos que les ofreció por el trabajo .

Los tres asesinos materiales, detenidos en los penales de Tlalnepantla y Texcoco, fueron sentenciados a 30 años de cárcel. Al comenzar 1982, fueron trasladados a la prisión de Nezahualcóyotl, de la que, sin problema, se fugaron. Al finalizar el año, fueron recapturados y enviados al penal de Texcoco. No por mucho tiempo. Ayudados agentes judiciales del estado de México se escaparon el 30 de abril de 1983.

A Clemente nunca lo agarraron. Se escondió en Monterrey, desde donde telefoneaba a su madre, sin que le pasara nada. Años después, Movimiento Ciudadano lo postuló para ser alcalde de su pueblo natal. A los asesinos intelectuales no los tocaron ni con el pétalo de una coma.

Las investigaciones dejaron fuera las comparecencias de Jonguitud; de Ramón Martínez y del ex secretario de la sección 36 Leonardo González Valera. El 4 de enero de 1983 fue detenido por la Policía Judicial de Nezahualcóyotl el profesor Serafín Pedraza Ortega, enlace entre Villegas y los homicidas materiales de Núñez Acosta. Años después, resultó infructuoso el intento de que Elba Esther Gordillo rindiera cuentas en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.