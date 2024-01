▲ La complicidad estadunidense con el Estado apartheid israelí y los crímenes de guerra en Gaza no tienen sentido para la seguridad nacional y la diplomacia de Estados Unidos, para no hablar de la decencia humana. Palestinos huyeron de Jan Yunis tras una ofensiva israelí y llegaron ayer a Rafá. Foto Ap

¿Qué resulta? El acertijo es resuelto reconociendo que la política exterior estadunidense no se trata en absoluto de los intereses del pueblo de su país. Se trata de los intereses de los iniciados en Washington, al perseguir contribuciones de campaña y lucrativos puestos para ellos, sus colaboradores y sus familiares. En suma, ha sido secuestrada por los dueños del dinero.

En teoría, la política exterior se lleva a cabo en interés del pueblo estadunidense, aunque lo cierto es lo contrario. (Una contradicción similar se aplica a la medicina cara, los rescates gubernamentales de Wall Street, las ventajas de la industria petrolera y otras estafas). El pueblo estadunidense rara vez apoya las maquinaciones de la política exterior de su gobierno cuando ocasionalmente oye la verdad. Las guerras de Washington no se libran por demanda popular, sino por decisiones de las alturas. Se requieren medidas especiales para alejar al pueblo de la toma de decisiones.

La primera de tales medidas es la propaganda constante. George Orwell dio en el clavo en 1984 cuando de repente el Partido cambió al enemigo público de Eurasia a Eastasia sin una palabra de explicación. En esencia, Washington hace lo mismo. ¿Quién es el peor enemigo de Estados Unidos? Escojan, según la temporada. Saddam Hussein, el Talibán, Hugo Chávez, Bashar Assad, el Isis, Al-Qaeda, Kadafi, Vladimir Putin, Hamas: todos han tenido el papel de Hitler en la propaganda estadunidense. El vocero de la Casa Blanca, John Kirby, difunde la propaganda con una sonrisa de autosuficiencia, señal de que sabe que lo que dice es ridículo, aunque levemente entretenido.

La propaganda es amplificada por los laboratorios de ideas de Washington, que viven de las donaciones de los contratistas militares y en ocasiones de gobiernos extranjeros que forman parte de las operaciones maquinadas por Estados Unidos. Piénsese en el Consejo Atlántico, CSIS y, desde luego, el siempre popular Instituto para el Estudio de la Guerra, presentados al público por los principales contratistas militares.

La segunda medida es ocultar los costos de las operaciones de política exterior. En los años 60, el gobierno estadunidense cometió el error de obligar al pueblo a soportar los costos del complejo militar-industrial al reclutar jóvenes para combatir en Vietnam y elevar impuestos para sufragar la guerra. El pueblo se volcó en oposición.

En los 70 en adelante el gobierno ha sido más astuto. Puso fin al reclutamiento forzado y convirtió el servicio militar en un empleo por contrato en vez de un servicio público, con respaldo de inversiones del Pentágono para reclutar soldados entre la gente de bajos recursos económicos. También abandonó la pintoresca idea de que las inversiones del gobierno deberían ser financiadas por impuestos y, en cambio, pasó el presupuesto militar al gasto del déficit, que lo protege de la oposición popular que podría desencadenarse si se financiara con impuestos.

También ha embaucado a estados clientes, como Ucrania, para que libren las guerras de Estados Unidos en el terreno, de modo que no haya bolsas con cadáveres estadunidenses que arruinen la maquinaria de propaganda. Inútil es decir que maestros de la guerra como Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer y McConnell se mantienen a miles de kilómetros de los frentes de guerra. Las muertes se reservan para los ucranios. Este sistema es apuntalado por la absoluta subordinación del Congreso al negocio de la guerra, a fin de evitar cualquier cuestionamiento sobre los exagerados presupuestos del Pentágono y las guerras instigadas por el Poder Ejecutivo. Esta subordinación funciona de la siguiente manera: primero, la supervisión de la guerra y la paz por el Congreso es asignada en gran parte a los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, que en buena medida elaboran la política general del Congreso (y el presupuesto del Pentágono). En segundo lugar, la industria militar (Boeing, Raytheon y las otras) financia las campañas de los miembros del Comité de Servicios Armados de ambos partidos. Las industrias militares también gastan fuertes sumas de dinero en cabildear con el fin de obtener lucrativos salarios para los miembros del Congreso que se retiran, así como sus colaboradores y familias, ya sea de manera directa en empresas militares o en firmas de cabildeo en Washington.

El secuestro de la política exterior del Congreso no sólo es obra del complejo militar-industrial estadunidense. Hace tiempo que el cabildo israelí dominó el arte de comprar al Congreso. La complicidad estadunidense con el Estado apartheid israelí y los crímenes de guerra en Gaza no tienen sentido para la seguridad nacional y la diplomacia de Estados Unidos, para no hablar de la decencia humana. Es fruto de las inversiones de Israel en cabildeo, que llegaron a 30 millones de dólares en contribuciones de campaña en 2022, y que rebasarán con mucho esa cifra en 2024.

* Director del Centro para Desarrollo Sustentable en la Universidad Columbia. Su más reciente libro es A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2020).

Publicado originalmente

en Common Dreams

Traducción: Jorge Anaya

Versión completa en La Jornada on-line:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/30/politica/la-corrupta-politica-exterior-de-eu-1095