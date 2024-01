Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de enero de 2024, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los planteamientos en Estados Unidos, tanto de republicanos como de demócratas, incluido el presidente Joe Biden, de cerrar la frontera para controlar la migración irregular es demagógico y no son propuestas serias .

Consideró que pretender la radicalización de las políticas para enfrentar el fenómeno migratorio obedecen al agitado ambiente en ese país ante el proceso electoral en curso.

Cuestionó el discurso que prevalece entre los políticos para abordar el narcotráfico y el arribo de indocumentados: siempre buscan culpar a los migrantes. Les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Que me dijeran, republicanos y demócratas, no los ciudadanos, qué hacen para ayudar a que mucha gente de naciones pobres de América no tenga como única opción echarse a andar y abandonar a sus familias para buscar trabajo, (por hacer) algo que mitigue su hambre y su pobreza .

Ponderó que, desde el gobierno de John F. Kennedy, ninguna de las administraciones ha emprendido un programa de apoyo a los países de la región; no obstante: “¿cómo se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras? ¿Cuánto dinero invertido para la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora para la confrontación también en la franja de Gaza con Israel? ¿Y en Guatemala? ¿Y en Haití? ¿A Honduras y a otros pueblos? Es muy demagógica la postura, ‘vamos a cerrar las fronteras’”.