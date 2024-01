Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de enero de 2024, p. 8

Al salir en defensa de sus familiares sobre una versión periodística que los involucra en presuntos casos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no son corruptos mis hijos. Pero además, ni una sola prueba, ni una sola prueba se ha presentado en los datos difundidos que los vinculen . Para el mandatario, esto forma parte de un nuevo montaje y calumnias en su contra.

En su conferencia de prensa, sin mediar pregunta, tras aludir al entorno electoral que generará mucha información falsa y guerra sucia, se refirió a la información en la que se involucra a su hijo Gonzalo: “Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato equis, uno de mis hijos. Mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada; además, no hay ninguna prueba. Por eso es que desconfío de ellos, porque es la grabación, o sea, intervienen el teléfono, entonces dan a conocer un fragmento: ‘Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby’, que es mi otro hijo”.