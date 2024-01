Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 30 de enero de 2024, p. 7

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados hizo un llamado a los gobernadores para que atiendan el problema de la inseguridad, pues no todo se puede dejar al sistema federal.

El coordinador de ese partido en San Lázaro, Ignacio Mier, resaltó que la mayoría de los delitos perpetrados en el país son del fuero común, pero los mandatarios estatales no están haciendo nada al respecto.