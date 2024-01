Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de enero de 2024, p. 7

Aunque rechazó que la violencia haya crecido en el país durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya no me va a alcanzar el tiempo para resolver esa crisis.

Seguro de que la estrategia emprendida por su administración para contrarrestar ese flagelo –atender las causas más que las medidas coercitivas–, recomendó a quien lo releve mantener la misma política de procurar a los jóvenes y garantizar el derecho al trabajo bien remunerado entre la población.

Interrogado en su conferencia mañanera sobre los homicidios durante su sexenio, más de 166 mil, y que podrían llegar a 190 mil al cierre de su gobierno, el mandatario rechazó que esto signifique un crecimiento en términos porcentuales, y aseguró que en lo que va de su gobierno ha bajado 20 puntos.

Negó que se trate de una tragedia, pues aseveró que México es un país pacífico donde hay empleo y bienestar ; sostuvo que una verdadera tragedia es la crisis por el consumo de fentanilo y otras drogas químicas en Estados Unidos que causan 100 mil muertes al año.

Nosotros, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Ahora sí que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver.

Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, López Obrador insistió en los números que en cada reporte mensual presenta su gabinete, en los que se compara el crecimiento porcentual en cuanto a incidencia en homicidios de los últimos seis sexenios, incluido el suyo.