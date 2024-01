Es el que manda, no necesariamente tiene la constancia, pero es el que manda. Esa circunstancia no es culpa de las autoridades electorales, pero sí es culpa de las autoridades electorales guardar silencio frente a esta circunstancia y no prever qué podemos hacer para garantizar elecciones libres en esta terrible circunstancia , criticó.

Por ello, insistió en que es urgente evitar que los grupos de la delincuencia organizada interfieran en los procesos electorales, sobre todo en los comicios del próximo 2 de junio. Para lo cual, añadió, es necesario que sociedad y autoridades unan esfuerzos con el fin de hacer efectiva una labor de vigilancia y denuncia.