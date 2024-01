Más temprano, reunida con integrantes de la American Society Mexico, sostuvo que no se va a relacionar con gobiernos autoritarios, ni poco demócratas y no invitará a desfilar a los ejércitos de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

No es facultad de la candidata hacer las listas. Si me la dan, pues yo hago otras listas, pero no, esa decisión la toman los consejeros, la toman los militantes de los partidos y es su derecho. Yo la respeto.

La hidalguense acudió ayer al Encuentro American Society 2024, luego de que hace dos semanas hizo lo propio la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Gálvez destacó que el nearshoring es la posibilidad que no se le va a volver a presentar a México y la oportunidad de eliminar la pobreza en el país.

Acotó que se requiere una mente que le entienda al mundo, y la mente que está en Palacio Nacional no le entiende al mundo . Tras los constantes aplausos que generó su mensaje, agregó que hay regiones en el país en las que se podría tener más opciones si dejaran generar energía, pero insisto, este gobierno no picha, no cacha y no deja que ustedes bateen .