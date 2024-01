¿Cómo lograr de que llegue la inversión extranjera, que no está llegando? ¿Cómo crear empleos? ¿Cómo ayudar a los pobres que siguen siendo ignorados? ¿Cómo se va a combatir la corrupción y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente?

Consideró que se trata de un debate mucho muy interesante ; y ligado a ello exhortó a los medios a evitar desequilibrios.

Se dirigió a los dueños de las principales cadenas informativas. “Ojalá y ahora Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas –todos son nuestros amigos–, Olegario Vázquez, mi amigo Pancho González, Joaquín Vargas, mi amigo de Fórmula, que esos están… Jaime Azcárraga, pero completitos, todos los programas, todos, en contra.

“Es un tema interesante, porque es garantizar el derecho a la información, y no se puede… Es que aquí se llegó al extremo, y no debe de haber repetición nunca más, de que los medios impusieron a un presidente; eso no. No era el cuarto poder, eran los que mandaban. Entonces, ya no, eso no.”