Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de enero de 2024, p. 3

El presunto hackeo con el que se vulneraron los datos personales de más de 200 periodistas que cubren las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó desde España con la cuenta y contraseña de un ex trabajador de la Presidencia de la República, informaron funcionarios federales.

En una ríspida conferencia, señalaron que la sustracción ilegal afectó a 263 periodistas acreditados, de un total de 309. Aunque esta extracción de información personal se dio desde el 22 de enero, sólo se pudo detectar hasta que se hizo pública en medios informativos y redes sociales, el viernes pasado.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que el acceso no autorizado a los datos no se dio a la base de los periodistas acreditados en el Sistema de la Presidencia, sino a un dominio a cargo de la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Explicó que no se trató de una filtración, sino de una sustracción ilegal .

Agregó que ayer se respondió al requerimiento hecho por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y se envió un correo electrónico a los comunicadores afectados para notificar que sus datos fueron sustraídos.

El gobierno interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con los responsables; en las investigaciones se determinará la responsabilidad de los medios y usuarios de redes sociales que desde el viernes han difundido credenciales, datos y fotos de periodistas.