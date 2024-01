Sin embargo, López Obrador subrayó que una cosa es muy clara, no hubo filtración de datos por parte de su gobierno, no fuimos nosotros , por eso se presentará la denuncia correspondiente.

Deben tener muy claro que nosotros no somos fachos, o sea, no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtades , enfatizó.

Tras señalar que se emprenderán las acciones correspondientes mediante un informe al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y una denuncia ante la Fiscalía General de la República, el Presidente encuadró esta acción en el ambiente electoral, augurando que habrá mucha guerra sucia en los próximos cuatro meses.

Ya lo estamos percibiendo. Desde luego, no es nada excepcional, llevamos bastante tiempo sometidos a fuertes campañas de desprestigio, casi todos los medios de información.

Aseguró que “los guacamayos ya lograron que se hablara del tema. Es realmente un asunto para escándalo. ¡Imagínense que hackeen los nombres con datos de quienes vienen aquí!”

López Obrador ofreció que habrá acciones para los periodistas que se sientan vulnerados a través del mecanismo de protección, además de las medidas legales que se emprendan para dar con los responsables de esta vulneración.