o es la primera ni será la última vez que el presidente López Obrador se refiere a la crisis por el creciente consumo de fentanilo en Estados Unidos, que provoca más de cien mil muertes al año por sobredosis, lo que constituye una verdadera tragedia; duele muchísimo; en México, debemos tener por sobredosis mil, cuando mucho , dijo el mandatario, no sin antes subrayar que “no vamos a aceptar que nuestro país sea piñata de políticos deshonestos, de esa politiquería que confunde, desde luego, con los medios de información: ‘nos invaden los migrantes, todos traen droga, son violadores, rateros’. Todos los medios, y no es así”.

Como acostumbra, el gobierno estadunidense se limita a culpar y presionar a terceros países de los estragos causados por el masivo consumo de drogas en aquella nación y a ellos encarga la solución del problema, mientras buena parte de su población se hunde por dicha epidemia, lo que no hace más que confirmar que la guerra contra la droga decretada por Ri-chard Nixon ( enemiga número uno , de su país, decía el susodicho) a principios de los años 70 y la cruzada nacional con el mismo fin por Ro-nald Reagan en los 80 ha resultado en un sona-do fracaso y en un creciente cuan terrible problema de salud pública. Pero mientras haya consumidores –y en el caso estadunidense no pasa año sin que este indicador muestre alza– las drogas seguirán arrasando a su comunidad.

En la mañanera de ayer, el Presidente re-señó la tragedia en el país vecino: lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay decadencia, descomposición social, y eso es muy difícil. Pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va a ser fácil, y más si se aferran, sobre todo los dirigentes, a querer resolver el problema con el uso de la fuerza y no atendiendo las causas, no atendiendo a los jóvenes, no procurando que se evite la desintegración en las familias. Y sí, nos preocupa mucho y estamos ayudando. Pero ahora es el fentanilo, pero va a surgir otra droga, y va a ser lo mismo porque el problema está ahí, tiene que ver con la falta de fraternidad, de solidaridad, de pérdida de valores. Entonces, cada país tiene sus propias características .