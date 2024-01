Lanzan Bineo

Grupo Financiero Banorte puso en operación el primer banco 100 por ciento digital: Bineo. Carlos Hank González, presidente del consejo de administración, dijo que, a diferencia de otras empresas de tecnología que se hacen pasar por bancos, somos los primeros en tener una licencia bancaria en México . Su meta es alcanzar entre 2.5 y 3 milllones de clientes los primeros cinco años. Sus ahorros estarán protegidos por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y respaldados por el grupo financiero regiomontano, dice Hank González.

El Foro México

Tema: las pipas de agua

La Jornada publicó dos interesantes notas sobre el acceso al agua potable. En la entrevista con Sacmex, el coordinador pide que la ciudadanía adopte otros hábitos de consumo para con el agua mientras se está calibrando y ajustando el abasto. Estoy de acuerdo, pero le pregunto al coordinador del Sacmex: ¿esta calibración y ajuste también se lleva a cabo en todos los edificios e instalaciones del Sacmex? ¿También en otras dependencias oficiales? Por otra parte, parece buen negocio surtir agua porque, como se menciona en la nota, el costo de las pipas de agua promedia mil 800 pesos cada una. Si la alcaldía de Tlalpan tiene contratadas 262 pipas, representa un costo de varios millones de pesos. ¿Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con recursos importantes para distribuir agua potable a sus habitantes? ¿O tienen presupuestos diferentes para surtir agua?

Marcos Celis Vázquez/CDMX

Twiteratti

Si hay un ejemplo de lo que no debe ser un político es Germán Martínez: no tiene principios, no tiene ideología, no hay compromiso con el pueblo, sus intereses van primero, traicionó al PAN, traicionó a Morena, traiciona todo lo que no le conviene.

@LinuxiB

