Disiente de cobertura sobre tauromaquia

D

e acuerdo con el criterio periodístico que se siguió en la nota de primera plana publicada ayer en La Jornada, la noticia no fue que se iniciara la temporada de toros en la Plaza México de la capital del país (más vale tarde que nunca), ni que 42 mil aficionados hayan pagado boleto por ver el espec-táculo taurino, sino que al evento llegaron 300 (sic) inconformes a protestar contra el singular acontecimiento.

Los dos excelentes fotos publicadas contrastan de manera notable la diferencia entre una multitud que llenó el coso a capacidad y la de los manifestantes. De hecho, se destaca una que dice Abolición entre la multitud viendo la corrida.

El juicio editorial es el de dar preponderancia a una minoría ruidosa sobre una mayoría ejerciendo su poder de compra.

Lo anterior es distorsionar la realidad de una manera antidemocrática, ya sea por total falta de un criterio objetivo, o por pura mala leche en el tema.

Una muy pequeña minoría, menos de uno por ciento sobre la gran mayoría. Los numeritos hablan.

Con este criterio, La Jornada le da una auténtica cornada a la fiesta brava. Y de paso, practica mal periodismo, que no es a lo que los lectores estamos acostumbrados en este medio.

No hubo por parte del editor en turno ni criterio y sí prejuicio.

Ricardo Castillo Mireles, periodista y cronista de toros para el diario en inglés The News de 1990 a 2002

Insta a trabajar a favor de la ecología

La revolución industrial que se originó en las grandes potencias europeas, principalmente en Inglaterra, inició un proceso de aceleramiento mercantil que se mantiene hasta nuestros días.

El referido fenómeno generó un cambio de modelo productivo: atrás se quedaron los procesos manuales y los artesanos. A partir del uso del carbón, las máquinas aumentaron su capacidad, después el petróleo ganó como fuente de energía más eficiente .

En suma, la gran escala se volvió una norma. Algunos de los problemas que trajo este avance vertiginoso fueron el abuso de la naturaleza y los monopolios. Actualmente, las consecuencias del cambio climático son un tema primordial en la agenda de las instituciones internacionales. El 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, como una forma de recordarnos que debemos trabajar en búsqueda de soluciones a este problema mundial.

Luis Enrique Aparicio López

Apunte sobre la página en blanco