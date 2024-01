Además, 10 documentos del Instituto Nacional de Migración y las fotografías de cuatro personas de quienes no aparece ningún dato. También informaron que la intrusión a la página de preproducción de la Presidencia se realizó desde una dirección IP ubicada en España, mediante la cuenta de un usuario que trabajó para el gobierno federal hasta hace dos años.

Queda claro que esta especie carece de cualquier asidero en la realidad, pues al gobierno no le reportaría ningún beneficio verse envuelto en un escándalo, y mucho menos tendría sentido que lo hiciera para exhibir información de trabajadores de medios que son quienes dan cobertura a las declaraciones oficiales.

Ante la imposibilidad de sostener esa versión contraria al sentido común, se ha denunciado indolencia e incluso ineptitud en el manejo de los sistemas informáticos del Ejecutivo. El hecho es que, de acuerdo con lo que puede colegirse de la conferencia de ayer en la tarde, apunta a que esta apreciación es correcta en la medida en que no se canceló de manera oportuna la cuenta de un ex trabajador y seguían activos el nombre de usuario y la contraseña de alguien que ya no tenía motivos laborales para ingresar a la base de datos, lo que debe ser una práctica institucional y corporativa de aplicación sistemática: anular las credenciales de acceso a quienes dejan el cargo o la función que justifica su uso.

Este episodio debe servir a las autoridades y a la sociedad para recordar la importancia de reforzar la ciberseguridad, y para cobrar conciencia sobre el hecho de que el robo de información se ha convertido en un negocio más, en el que hay agentes con los conocimientos necesarios para vulnerar las bases de datos, personas o grupos dispuestos a pagar por el acceso a ellas e incluso estamentos interesados en el golpeteo político.

En suma, es del mayor interés público evitar que se repita la divulgación de información en poder del Estado que carece de valor periodístico, en tanto no proporciona a la ciudadanía sobre alguna acción punible o antiética de los gobernantes, sino que únicamente genera desasosiego y afecta a las personas cuyos datos quedan expuestos.