Poco después de su salida de la sesión, Porras publicó un video, grabado en la casa presidencial, en el cual explicó: me vi en la necesidad de retirarme, ya que la reunión se pretendía llevar a cabo como parte del consejo de ministros, y por mandato constitucional y legal se me prohíbe participar .

En respuesta, Arévalo aseguró que el argumento de Porras no era aplicable . Indicó que se convocó a Porras para que informara sobre las políticas que el MP aplica para ajustarlas a las del gobierno.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró ayer que analiza emprender acciones legales contra la fiscal general, Consuelo Porras, por haberse negado a participar en la reunión de gabinete a la cual acudió, pero abandonó minutos después con el argumento de que su presencia no era legal.

Recalcó: yo no puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del MP. Dejé constancia sobre esta situación antes de retirarme, ya que la ley es clara en cuanto a que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, sólo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial como lo manda la ley... y no se me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del organismo ejecutivo, como lo es un consejo de ministros .

Arévalo solicitó la renuncia de Porras por la arremetida judicial que mantuvo desde la primera vuelta electoral celebrada en junio pasado contra el ahora presidente, su partido Semilla y el proceso electoral.

Decenas de miles de indígenas protestaron durante más de tres meses contra Porras, acusándola de intentar un golpe de Estado, desconocer el voto popular y obstaculizar las investigaciones en casos de corrupción.