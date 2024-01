En virtud de este compromiso, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y cercano a Morales, sugirió una pausa en las protestas: Debería haber cuarto intermedio y que haya una vigilia permanente de los manifestantes .

Sin embargo el bloqueo de caminos no se levanta hasta que los ex magistrados no abandonen sus oficinas y no saquen la convocatoria a las elecciones de jueces , señaló David Veizaga, dirigente de los cocaleros de Cochabamba, también afin al ex mandatario, ante el pedido de una tregua del gobierno.

Los bloqueos afectaron el abasto de alimentos y combustible, ya que por la región de Cochabamba circulan los productos de exportación y la provisión nacional de alimentos.

En tanto, 32 policías resultaron heridos en choques con los manifestantes. Hay 11 detenidos, y dos personas que necesitaban atención médica murieron al quedar varadas en los caminos. La medida ha ocasionado 500 millones de dólares en pérdidas hasta el momento, según el ministerio de Economía.

Germán Jiménez, director de la agencia nacional de Hidrocarburos, advirtió sobre el riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas. Puede generarse una explosión , advirtió el funcionario.