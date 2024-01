Tom Bennett

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 30 de enero de 2024, p. 21

Jerusalén. Hubo baile, rifles de asalto y ruidosos cantos nacionalistas.

En escenas que han suscitado condenas en muchos lugares, más de mil personas se reunieron en una conferencia el domingo en Jerusalén para llamar a revivir los asentamientos israelíes en Gaza.

Al acto, titulado Los asentamientos traen seguridad , asistieron influyentes miembros del gabinete de guerra israelí, entre ellos los agitadores extremistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, así como varios políticos del Partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Vendedores en el salón de conferencias ofrecieron playeras con el lema Gaza es parte de la tierra de Israel , en tanto un gran tablero desplegaba un mapa en el que se mostraban las ubicaciones propuestas para nuevos asentamientos israelíes dentro de Gaza, algunos encima de poblaciones palestinas existentes.

El acto ilustra un abismo cada vez mayor respecto las metas de política exterior de los aliados claves de Israel. En particular, entre un camino claro hacia un Estado palestino y figuras importantes del gobierno israelí que quieren lo contrario: la gradual apropiación de la tierra palestina restante.

Los árabes no se quedarán en Gaza , dijo a la multitud la líder de colonizadores Daniella Weiss, ni Hamas ni los partidarios de Hamas, y los que no apoyan a Hamas de todos modos no quieren quedarse .

“Si no queremos otro 7 de octubre, necesitamos… controlar el territorio”, afirmó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Utilizan creencia para justificar invasión

El movimiento de colonizadores es una facción mayormente religiosa que cree que la restauración de la tierra histórica de Israel apresurará la venida del Mesías. Utilizan esta creencia para justificar la invasión de tierra palestina, estableciendo asentamientos en toda Cisjordania, que son considerados ilegales por el derecho internacional.

Actualmente, unos 400 mil israelíes viven en Cisjordania, junto con 3 millones de palestinos.

Durante 38 años, hasta 2005, los colonizadores israelíes retuvieron también un bloque de asentamientos en Gaza conocido como Gush Katif, el cual muchos en la conferencia quieren revivir.

Nunca en la historia israelí tuvo el movimiento de colonizadores tanta influencia sobre el primer ministro, quien actualmente encabeza el gobierno más religioso y ultranacionalista de Israel en sus 75 años de existencia.

El reto de reconciliar a miembros de ese gobierno con los objetivos diplomáticos de los aliados principales de Israel es una tarea inviable, si no imposible, aunque el mismo Netanyahu ha dicho que no apoya el repoblamiento de Gaza, el cual considera que no es un objetivo realista .