Venimos de jugar en las calles y ahora estamos a un paso de ganar el Supertazón. Imaginen cómo me siento . El musculoso hombre de 150 kilos de peso y poco más de 2 metros de estatura aprendió de él no sólo los relatos más increíbles de Montana, sino también a transformar en una tarea obsesiva su pasión por el futbol americano.

Alfredo Gutiérrez, ex liniero ofensivo de Borregos del Tec de Monterrey, mira la imagen del mítico Joe Montana en un póster gigante. Nunca lo vio jugar, pero sabe que era el símbolo que los 49ers de San Francisco necesitaban en los años 80 para no naufragar en el enorme océano de la NFL. Los videos que quedan de esa época son capítulos en los que se habla del legendario mariscal de campo y sus cientos de piernas enemigas en la historia del Supertazón. En mayo de 2021, el tijuanense aprovechó los beneficios del programa internacional de talentos, en el que hizo pruebas durante dos meses, y la NFL procedió a su asignación al equipo de prácticas de los Niners. No era sencillo abstraerse de los viejos archivos.

Los Niners, en una serie mucho más cerrada, lograron algo que pocas veces se produce en un encuentro de playoffs: remontar una diferencia de 17 puntos y dejar en el camino a los Leones de Detroit, en un escenario colmado de papel picado y con la familia Gutiérrez fundiéndose en un abrazo.

Es el regreso de San Francisco a la gran fiesta del futbol americano. Desde su última coronación al final de la campaña de 1995, con Steve Young, Jerry Rice y Ricky Watters, sólo Nueva Inglaterra y Pittsburgh registran más campeonatos (seis). Toda esa construcción de recuerdos se desarma cuando Alfredo Gutiérrez se acerca a su familia. La razón por la que juego al futbol americano es mi papá , decía el tijuanense en 2022 en una entrega especial de la NFL durante su programa de desarrollo. Tenía como 7 años cuando usé por primera vez los botines para jugar en canchas de cemento. No sabía cómo ponérmelos. Él fue quien me ayudó y me quedó grabado ese momento. Este deporte me ayudó a superar muchas cosas malas en mi vida .

Más mexicanos integran estructura de los Niners

Además de Gutiérrez, inscrito por tercer año consecutivo en el equipo de prácticas y con participación en el inicio de la pretemporada, otros mexicanos integran la estructura deportiva de los Niners rumbo al Supertazón 58: el liniero ofensivo Isaac Alarcón, nacido en Nuevo León y con un contrato futuro de reservas para la próxima temporada tras su paso por la plantilla de prácticas de los Vaqueros de Dallas; así como el linebacker Fred Warner, cuyo abuelo materno era mexicano y su madre Laura se ha encargado de inculcarle acerca de sus orígenes.

Suena a cliché, pero sólo el trabajo duro puede abrirte camino en la NFL , afirmaba Alfredo Gutiérrez luego de su primer partido de pretemporada.