V

iajar no es sólo salir del lugar donde se vive de manera permanente, trátese de su casa, su ciudad, su país. Hay quien cree no mentir cuando afirma que nunca ha viajado, porque no ha salido al menos una vez de su aldea o no ha cruzado jamás las fronteras de su territorio, grande o pequeño, simple barrio, extensa comarca. Se viaja en el espacio, yendo de un lugar a otro, se viaja también sin moverse de lugar. Se viaja en la realidad y en sueños. Y se sueña despierto o dormido. Se viaja y se permanece una corta o larga temporada fuera de casa. Se viaja con y sin itinerario. Se viaja y se regresa. Porque también puede alguien irse de viaje y nunca volver. El asombro nos asalta cuando el viaje comienza al volver y no se reconoce el lugar que se creyó dejar sólo por unos días y se ha dejado para siempre.

Al muy curioso hombre, el escritor Valéry Larbaud, amigo de Alfonso Reyes, le bastaba cambiar de barrio en París, ir de un hotel a otro, para darse el sentimiento de viajar. Joseph Conrad atraviesa los océanos y, como su personaje de Tifón, sabe que ha llegado a la mitad del camino, mezzo del cammin di nostra vita, cuando entra en el ojo del ciclón. Guiado por Virgilio, Dante comienza su viaje cuando ve un letrero que señala el umbral del territorio donde termina la esperanza. Juan Preciado viaja al infierno de Comala, ahí donde los muertos vuelven del inframundo por una cobija, para buscar a su padre y cobrarle lo que les debe a él y a su madre. Proust emprende su larguísimo viaje en busca del tiempo perdido sin salir del cuarto que le sirve de recámara. El viaje de Ulises durará 20 años: 10 del sitio y la guerra de Troya para rescatar a Helena, y 10 del periplo de regreso, el cual comprende siete años de cautividad por la diosa Calypso y tres de navegación. Cuando Ulises vuelve por fin a su reino de Ítaca, su patria, nadie lo reconoce con excepción de su perro Argus, primer perro de la literatura. El viaje de Ulises es narrado en la Odisea, uno de los dos Cantos iniciales de la literatura en Occidente.