as semillas de la violencia plantadas por el ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) siguen germinando en Brasil por medio del asesinato de líderes indígenas que defienden sus territorios. Uno de los acontecimientos más recientes sucedió el pasado 21 de enero en la hacienda Inhuma, en el nordeste brasileño. Esa propiedad privada, que se encuentra dentro del territorio ancestral del pueblo pataxó hãhãhãi, fue retomada por los indígenas el día anterior. Una turba formada por terratenientes, con tintes paramilitares, del grupo llamado Invasão Zero (Invasión Cero), se vengó y atacó a los indígenas de una forma semejante a las expediciones punitivas , cuando en el siglo pasado los terratenientes incursionaban a tierras indígenas para exterminar a la población.

En redes sociales circularon imágenes, algunas tomadas por los mismos asesinos, en la que se observan dos indígenas tirados en el suelo, rodeados por los hacendados que se saludan triunfantes, como si hubieran cazado a un animal salvaje. Uno de los indígenas era Nailton Muniz, líder histórico del pueblo pataxó hãhãhãi, herido de gravedad; a su lado, sosteniendo en lo alto una maraca sagrada, estaba su hermana, María de Fátima Muniz, conocida como Nega Pataxó, chamán y oradora ritual. Ella murió poco después.

La recuperación violenta de la hacienda por los terratenientes fue permitida por la policía. En los videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo elementos de seguridad observan el desenlace de manera pasiva en un tipo de Estado paralelo, al igual que en las turbas de las expediciones punitivas.