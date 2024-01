Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 29 de enero de 2024, p. 8

Ante representantes de más de 100 organizaciones campesinas vinculadas al PRI, Xóchitl Gálvez reprochó que el gobierno federal permitiera la entrada al país de carne de mala calidad de Brasil, Guatemala y Argentina para evitar que suba su costo en vez de apoyar a los productores nacionales.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD sostuvo que los aguacateros, limoneros y ganaderos se han tenido que defender solos ante el chantaje del crimen organizado. A mí no me va a temblar la mano; no va a haber abrazos para los delincuentes. No, no, no, no, no, porque los abrazos han sido para los delincuentes .

En el encuentro con representantes de organizaciones encabezadas por la Confederación Nacional Campesina (CNC), también criticó la labor del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, sobre la cual, aseguró, hay serios problemas.