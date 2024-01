Y

varios años después, cuando regresaron, las cosas están peor... Andrés Guardado, Javier Hernández, y los que se sumen, encuentran una Liga Mx sin personalidad, con exceso de foráneos, cuya producción de jugadores y técnicos está paralizada, porque todo el esfuerzo de los años recientes se consume en aferrarse de forma grotesca a la liga estadunidense (MLS), a tal grado que se olvidaron de explotar la gran habilidad del futbolista mexicano, esa que llevó al Principito y al Chicharito a dar su máximo en ligas más exigentes.

Los apoteósicos festejos por los retornos en León y en Chivas no son sino el reflejo de la grave sequía. Se acabó aquella generación que arropó a Andrés Guardado en su debut mundialista en Alemania 2006; ya no están Óscar Pérez, Oswaldo Sánchez, Pável Pardo, Claudio Suárez, Rafael Márquez, Jared Borgetti... el tiempo y las lesiones los llevaron al retiro y no hubo remplazo. Tantito peor: antes, la MLS codiciaba a los nacionales de la Liga Mx, ahora es al revés, Monterrey trajo al estadunidense Brandon Vazquez, líder de goleo, y a Tony Leone.

Claro que hay voces que llaman a hacer un alto en el camino, a la reflexión. El ex timonel del Tri, Manolo Lapuente, lo ha dicho en varios tonos: es una estupidez llenar la liga de extranjeros, quitar el ascenso y descenso y, sobre todo, sofocar el talento local. Algunos equipos –se cuentan con los dedos de una mano– sí trabajan fuerzas básicas, pero no le dan salida a los jóvenes dueños de esa picardía y disciplina de la que tanto se enorgullecía no sólo él, sino otros estrategas… ¡Ese es otro tema: los entrenadores! tan olvidados, tan pisoteados.

Hoy tiene más crédito cualquier suplente que un timonel nacional. Antes que un técnico mexicano, los directivos de clubes –esos que en el mes de septiembre se envuelven en la Bandera y entonan el Himno Nacional en cada juego– han preferido sobre un profesional local a Gustavo Lema, auxiliar de Tony Mohamed, y a Gustavo Leal cuando André Jardine se fue del San Luis al América... Si por ellos fuera, la moneda oficial en las transacciones futboleras sería el dólar, y han planeado un Centro de Alto Rendimiento en Estados Unidos.