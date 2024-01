▲ El presidente Joe Biden en la iglesia de San Juan Bautista, ayer en Columbia. Mientras los políticos estadunidenses hablan de paz, abren frentes de guerra no sólo contra Rusia, sino contra China, Irán, Cuba y hasta amenazan con intervenciones militares en México y cualquier otro país que no se someta a las directrices de Washington. Foto Ap

En otra parte del manicomio el ex presidente sigue declarando que todo ataque y crítica contra él proviene de un gobierno controlado por comunistas , socialistas y anarquistas , afirma que habrá una limpia profunda del gobierno de todo quien no ha sido leal (a él), y que todo juicio por sus gravísimos delitos, incluyendo un intento de golpe de Estado hasta otro en torno a la violación sexual de una mujer, son políticamente motivados y que un ataque en su contra es un ataque contra Estados Unidos . Anuncia públicamente que si gana otra vez la Casa Blanca, las fuerzas armadas serán usadas para suprimir disidencia y protestas en su contra, y violencia política, otra vez, si pierde.

A la vez, mientras la Casa Blanca realizó la semana pasada un acto enfocado en la falta de control de las armas de fuego, resaltando que las balas son la causa número uno de muertes de los niños en Estados Unidos, sigue siendo el mayor proveedor de armas en el mundo, con mas de 40 por ciento del mercado global.

Mientras los políticos de ambos partidos hablan de paz, abren frentes de guerra no sólo contra Rusia, sino contra China, Irán, Cuba y hasta amenazan con intervenciones militares en México y cualquier otro país que no se someta a las directrices de Washington.

Mientras hablan de derechos humanos y la ley internacional, son cómplices de un genocidio y realizan una ejecución estatal, esta vez con nitrógeno, denunciado por la ONU como un castigo cruel.

Mientras hablan de derechos civiles y la democracia, en más de 14 estados tienen nuevas leyes para limitar el voto, y la derecha intentó promover medidas para suprimir el derecho pleno al sufragio en 47 estados; en el último ciclo escolar se detectaron casi 700 intentos por censurar un total de mil 915 libros en las bibliotecas y escuelas públicas del país. En 24 de los 50 estados han promulgado leyes que anulan, limitan severamente o criminalizan el derecho fundamental de las mujeres al control sobre sus propios cuerpos (en tres están suspendidas esas leyes por acciones judiciales). Ni hablar de la situación de los derechos civiles y económicos de afroestadunidenses, latinos e indígenas del país.

Millones se niegan a aceptar las condiciones dentro del manicomio, y no dejan que los encargados sigan adelante sin actos masivos de disidencia, desobediencia civil y resistencia contra la locura oficial. Por supuesto son calificados de locos por los encargados.

¿Será este el año en que estos locos cuerdos logren empezar a frenar a los enloquecidos del poder y abrir las salidas de emergencia de este manicomio?

