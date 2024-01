S

i ustedes se topan, en cualquier texto que estén leyendo, con alguna de las expresiones latinas siguientes no desfallezcan, porque todas quieren, en nuestro idioma, decir lo mismo: nullam sit confessio ex lest. Nullam expertus per confessionem. A nullam confessio est pars test. Mullsmullam sit confesios ex text . Todas ellas pretenden asegurarnos que, cuando un ciudadano confiesa ser el autor de un acto delictivo o de cualquier transgresión a la ley, su confesión hace innecesaria, para la autoridad, la comprobación del ilícito voluntariamente declarado. Hay países en los cuales no les basta la confesión del presunto culpable, sino que exigen la verificación de su dicho. En otros, como el nuestro, para que una acción tan inverosímil como una autoincriminación adquiera visos de plena certidumbre, es necesario contar con testigos y testimonios inobjetables ¿O no recuerdan cuando para otorgar plena certidumbre a un acontecimiento se debía recurrir al testimonio de la madrecita del declarante, porque todo el mundo sabe que las cabecitas blancas son incapaces de mentir? ¿Y en casos sumamente graves se recurría a invocar el testimonio del Supremo Hacedor como un aval incontrovertible de que esa inusitada confesión no violaba el octavo mandamiento: No mentirás? Por ejemplo: Le juro comandante que cuando sucedió lo que me achacan, de lo que me echan la culpa, yo estaba acompañando a mi jefecita en la misa de cuerpo presente de don Cleofas, un vecino de la vecindad, llamada condominio, al que le cayó encima una pequeña dovela de hormigón armado. Mi jefecita es testiga y se lo puede comprobar . Y hay otros inculpados todavía más audaces que suben al infinito el nivel del fiador: Se los juro por Diosito santo que no fui yo. Ni siquiera sé manejar. Diosito, (infalible, Él) es mi mejor testigo .