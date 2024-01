L

a televisión y la radio comerciales tomaron partido por Xóchitl Gálvez desde tiempo atrás. La inflaron desde que apareció en el escenario como aspirante a la Presidencia de la República. Lanzaron a sus conductores y reporteros a crear una imagen de éxito. El seguimiento que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León reporta que durante el periodo de precampañas –del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024– los monitoreó a lo largo de 5 mil 247 horas de transmisión, de acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional Electoral. La precandidata con más valoraciones positivas fue Xóchitl Gálvez y la que tuvo más negativas, Claudia Sheinbaum. La Universidad pone en cifras lo que habíamos percibido: las empresas de radio y televisión ya definieron su posición. Hay una paradoja: las encuestas muestran que Claudia aventaja a Xóchitl con 20 o más puntos, eso pone en duda la eficacia de medios y conductores. En los días recientes, a partir de que Marko Cortés descubrió el cochupo de Coahuila, algunos desencantados han comenzado a cuestionar a Xóchitl. La culpa no es de la hidalguense, sino de quienes crearon el mito.

La otra mañanera