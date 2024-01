Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 29 de enero de 2024, p. 24

Franja De Gaza., El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, llamó ayer a los 10 países donantes que retiraron el financiamiento a la Unrwa (agencia del organismo mundial para los refugiados palestinos) a que reconsideren su decisión, al resaltar que esa entidad y los desplazados no deberían ser penalizados por las presuntas acciones de una docena de empleados, acusados de estar implicados en la violenta incursión de Hamas en Israel, que detonó la actual guerra.

Dos millones de civiles de Gaza dependen de la ayuda crítica de la Unrwa para su supervivencia diaria, pero el financiamiento actual no permitirá cubrir todas sus necesidades en febrero , subrayó Guterres.

Añadió que las acusaciones en extremo graves sobre 12 empleados de la Unrwa son investigadas por la ONU. La agencia despidió a nueve de ellos, uno fue confirmado muerto y las identidades de otros aún están por confirmar, añadió.

Los presuntos actos abyectos de estos empleados deben tener consecuencias , subrayó el secretario general, pero consideró que los miles de hombres y mujeres que trabajan para la Unrwa, muchos en las situaciones más peligrosas, no deben ser castigados .

El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, acusó a Guterres de ignorar las pruebas de la implicación de la Unrwa en la incitación y el terrorismo .

Hamas denunció las “amenazas" israelíes contra la Unrwa. En Cisjordania reocupada, la Autoridad Nacional Palestina criticó una campaña para liquidar la cuestión de los refugiados .

Hay 13 mil empleados del organismo en Gaza

Al menos 10 países, entre ellos los principales donantes, Estados Unidos y Alemania, suspendieron la ayuda tras las acusaciones de Israel de que una docena de sus 13 mil empleados en Gaza participaron en el ataque del 7 de octubre.

Francia reconoció ayer la gravedad excepcional de las acusaciones, pero anunció que por el momento no suspenderá los recursos a esta agencia, como han hecho otros países, y recordó que el año pasado aportó casi 60 millones de euros; no obstante, aclaró que no tiene previsto ningún nuevo pago a esa agencia hasta julio.