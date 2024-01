El vicario de justicia y paz, Miguel Montoya Moreno, pidió a los gobiernos federal y estatal crear condiciones de seguridad para el regreso de los desplazados; si no hay garantías es imposible el regreso .

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La diócesis de San Cristóbal de Las Casas previó que debido a la violencia en la sierra y la frontera de Chiapas, cientos de familias desplazadas de sus comunidades durante enero no podrán regresar a sus hogares antes de seis meses, por lo que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para atenderlas y enfrentar la crisis humanitaria.

El vicario de pastoral de la diócesis, José Luis Bezares Selvas, explicó: “También hay desplazamiento hormiga, que no está en las estadísticas. Es gente que decide salir porque hay violencia o porque no quiere que los hijos jóvenes se unan al narco; se van a otros estados o incluso fuera del país. Todo esto no se puede contabilizar. Hay sufrimiento, dolor y crisis alimentaria”.

Sostuvo que también sufren los que se quedan porque ya perdieron sus cosechas y tienen miedo y temor. Además, la violencia obstaculiza el trabajo pastoral. El 6 de enero fuimos a Chicomuselo y de 73 confirmaciones que estaban programadas, sólo se realizaron 20 porque muchas familias habían huido y otras tuvieron miedo y no quisieron llegar a la cabecera. Incluso se cambió la sede por seguridad .

El sacerdote informó que él y otros representantes de la diócesis nos hemos reunido con funcionarios de los gobiernos federal y estatal. En el último comunicado reconocen el desplazamiento forzado interno. Hay ciertos avances, aunque no como quisiéramos .

La violencia ha empeorado en la frontera y la sierra del estado desde que integrantes de los cárteles Jalisco Nueva generación y de Sinaloa comenzaron a disputarse el territorio, lo que ha provocado enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, cobro de derecho de piso, quema de vehículos, desplazamientos forzados y bloqueos carreteros frecuentes.