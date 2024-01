Acotó que esto obligó cerrar hoteles propiedad de cooperativas como Escudo Jaguar y Nueva Alianza, los principales alojamientos turísticos en Frontera Corozal, y pequeños restaurantes, pero también hay guías que se dedican a recibir turistas que quieren ir más allá de lo arqueológico y quieren ver flora y fauna, sobre todo pájaros. Hay como 15 o 20 guías de naturaleza de la comunidad que se han capacitado , que hoy no pueden laborar.

Según Castellanos, no se puede ingresar desde el pasado 12 de octubre a la zona arqueológica de Yaxchilán, situada también en la zona Lacandona, cuando a causa de la presencia de grupos del crimen organizado que pretendían cobrar derecho de piso, habitantes de Frontera Corozal anunciaron que no dejarían pasar gente extraña a su comunidad y se suspendían las operaciones turísticas.

Eso no era problema. Lo grave ahora es que a partir de enero empezaron a exigir el pago de 150 pesos más y mil pesos por vehículo, pero los piden de forma agresiva porque están armados. Esto ocasiona que el turista se asuste , subrayó.

Expuso que las lanchas se mueven entre Frontera Corozal y La Técnica, población del lado de Guatemala, cruzando turistas, viajeros que usan esa frontera y también cruzan. Es increíble pero cierto; es una enorme cantidad de migrantes de diferentes países .

Aclaró que Bonampak y Yaxchilán no están cerradas oficialmente, aunque los problemas sociales y la inseguridad dificultan visitar esas zonas arqueológicas. En el primer caso sí se puede entrar pagando un dinero adicional y con mayor riesgo que antes, y en el segundo no hemos tenido problemas, sino que la comunidad decidió cerrar el ingreso a extraños y ya no hay servicios turísticos. En 40 años habíamos tenido problemas de diversa índole, pero esto es inédito .

Por ello, comentó, el 20 de enero anterior “junto con las agencias francesas, británica y belga que representamos, decidimos ya no visitar esa región situada en la selva Lacandona para no arriesgar ni alterar a los turistas. Para este año quedan suspendidos los recorridos, por lo que los más de 30 grupos de europeos ya programados de esta fecha a agosto cambiarán de ruta .

Precisó que no todas las agencias de viaje han suspendido visitas a Bonampak, pero lo hacen aceptando las nuevas condiciones que imponen los lacandones que están armados cobrando derecho de piso .

Corrieron a gente del INAH

Explicó que en lugar de la zona Lacandona ahora llevan visitantes a Candelaria, Campeche, y a las Ruinas del Tigre. Campeche ganó las dos noches que perdimos en Chiapas. A Candelaria nunca la habíamos tomado en cuenta, pero están bonitos los balnearios, el río, la zona arqueológica de El Tigre, donde mataron a (el emperador mexica) Cuauhtémoc, y los manantiales Pedro Baranda. Se suspende Yaxchilán y Bonampak; San Cristóbal de Las Casas y Palenque no podemos dejar de visitarlos .