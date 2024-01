Con su segundo, menos pesado (532 kilos), este Joselito quitó por chicuelinas y revolera mientras el toro rodaba por la arena, pues el peso no sustituye la casta. Contra su costumbre, tomó los palos y dejó un primer par desigual, otro mejor y un tercero lucido. Ante otro de cansina embestida ligó tandas de tres muletazos, bernadinas, y de nuevo a pinchar y descabellar. Esta primera figura nomás no apasiona; a lo mucho agrada.

Se lidió un encierro tan gordo como deslucido de Tequisquiapan de Fernando de la Mora con el que los alternantes en la comodidad llevaron la penitencia, pues el hierro citado se caracteriza por una docilidad pasadora que propicia repeticiones, más que emociones, o un facilón toreo de salón con toro y el posturismo bonito, no el dramático encuentro sacrificial entre toro y torero.

Diego Silveti, segundo espada, con increíble suerte en los sorteos y torero de dinastía, suele hacer un quite por gaoneras atropelladas y desabridas como su toreo de muleta. Fue sacado al tercio tras dejar una estocada entera, tendida y caída, en la suerte de recibir. Con el quinto de la tarde ejecutó saltilleras y series de tres muletazos y remate a otro repetidor, para concluir con bernadinas sin estoque, pinchazo y otra discreta salida al tercio.

Y el pundonoroso Andrés Roca Rey, que tantas tardes de apoteosis ha logrado en ruedos de España, no acaba de entender, junto con su apoderado en turno, que el toro manso, deslucido y repetidor que exige en México, no le sirve a su toreo quietista. Su primero no tenía un pase, y su segundo se apagó en un suspiro, por lo que se le fue el toro vivo y recibió nutrida cojiniza. ¿Para eso es figura? ¿Para venir a tentar de luces reses descastadas?

La réplica la dio la empresa de la Monumental de Mérida, que para celebrar el 95 aniversario del coso más importante del sureste del país anunció a los mexicanos Juan Pablo Sánchez y Arturo Saldívar, al valenciano Román Collado y al venezolano Jesús Enrique Colombo, con una exigente corrida de toros de Barralva que hizo lucir a las cuadrillas, provocó varios tumbos y remontó la tauromaquia a desacostumbrados niveles de dignidad.

¡Ah qué escena más torera la de Román sentado en el estribo aplaudiendo a su primero mientras doblaba y qué merecida oreja la que obtuvo!