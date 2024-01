Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Lunes 29 de enero de 2024, p. 8

El Festival de Jazz Contemporáneo M Jazz tiene la finalidad de compartir el nuevo sonido de músicos de ese género con el público capitalino; celebrará su segunda edición el 10 de febrero en el Parque Bicentenario.

En el cartel destacan el trompetista estadunidense Chief Adjuah, así como los mexicanos Antonio Sánchez, baterista, y la banda Tòrus.

El festival también tendrá actividades previas, como proyecciones de películas, conferencias y una sesión improvisada, que se realizarán en el Centro Cultural de España y en el recinto Parker & Lenox.

Con el fin de conocer los detalles del festival, La Jornada platicó con su director Jordi Fontanet, quien contó que el encuentro nació por su pasión por el jazz, la música hecha en casa con amor , como él la llama.

Después de nuestra primera edición y al ver la aceptación que tuvo, queremos consolidar el proyecto y que dure muchos años más. En esta edición expondremos el talento emergente local que apoyamos en Parker & Lenox, en la colonia Juárez, espacio que administramos y apoya a nuevos jazzistas, tal es el caso de la banda Torus , agregó.

Ese grupo mexicano de jazz fusiona géneros como rock y hip hop, se ha presentado en importantes encuentros como el Anti Festival, en el Lunario del Auditorio Nacional, y el de Jazz de la Riviera Maya. Su más reciente material discográfico, Donut Shaped Universe, es considerado por los especialistas como un álbum que encarna la experimentación .

El jazz contemporáneo, no tradicional, está pegando mucho en el mundo y sé que el país puede ser un gran generador de talento e inspirar al público para que escuche lo que hacen otros músicos de distintos países , destacó.

Asimismo, recordó que el jazz no se basa en fórmulas y que su intención no es vender, sino generar cultura, de tal manera que la selección del talento para el encuentro se enfocó en la propuesta de cada artista.

“Tenemos un lema en el equipo que dice: ‘en este festival no se elige al músico por listas de popularidad’. No nos importa si tiene o no bastantes seguidores. Seguimos a los músicos que creemos, que debe escuchar el público mexicano, porque esos artistas no se dedican a generar audiencia, sino música”, añadió Fontanet.