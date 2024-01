Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 29 de enero de 2024, p. 19

La inversión extranjera directa de China en México en los pasados 20 años es 10 veces superior a la reportada oficialmente por el gobierno mexicano, asegura Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios México- China (Cechimex).

En entrevista, el titular del organismo, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que de acuerdo con el seguimiento que han hecho a lo largo de los años, el país asiático ha invertido en el país alrededor de 21 mil millones de dólares.

En contraste, las cifras del gobierno, a través de la Secretaría de Economía (SE), indican que la suma asciende apenas a 2 mil 200 millones de dólares, es decir, 10 veces menos.

Lo anterior, aclaró Dussel Peters, no se trata de que la SE esté ocultando información o diga mentiras , sino que se debe a un problema metodológico en el que la dependencia está obligada a registrar como destino el país desde donde llegan directamente los recursos, y no desde donde salieron.

No es un error, es una falla metodológica

Por ejemplo, si una empresa de origen chino invierte en México vía San Francisco, porque ahí tienen una base de operaciones importante, el gobierno mexicano, por las especificaciones de las leyes, reporta que esos recursos provienen de Estados Unidos, y no del gigante asiático, es decir, esa IED queda registrada como de EU.