Sobre la propuesta de que se impulse una defensoría nacional, como reiteró Piedra Ibarra en su comparecencia, ya que dijo que la comisión ya no responde a las necesidades, Eduardo Guerrero, abogado del Centro Prodh, expresó que si bien la CNDH no ha sido una institución perfecta , que no necesite ningún cambio, lo cierto es que requiere fortalecer su autonomía, su función, y no solamente una modificación de nombre; que no se traduzca en nada más que eso .

Grace Fernández, de Buscando Desaparecidos México Búscame, consideró que si la transformación tiene como fin que las recomendaciones de la CNDH sean vinculantes y sancione a los servidores públicos que no las acatan, ¡adelante! , pero no si de trasfondo está que el organismo dependa del Ejecutivo y deje su carácter autónomo .