Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 28 de enero de 2024, p. 4

El grupo parlamentario de Morena en el Senado realizará el miércoles su última reunión plenaria de la legislatura, con la presencia de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, con quien discutirán la agenda legislativa para el periodo ordinario que empieza en febrero; además, deberán decidir quién coordinará la bancada en los últimos siete meses de trabajo.

Una parte de los senadores respalda que Ricardo Monreal regrese a la coordinación del grupo, sobre todo porque se requerirá de un operador político en esa cámara, a fin de negociar con la oposición las reformas constitucionales que va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.

De acuerdo con senadores consultados, es un asunto que aún no han discutido, además de que no hay otros aspirantes visibles. El actual coordinador, Eduardo Ramírez Aguilar, entregará el cargo durante la plenaria, ya que el primero de febrero pedirá licencia indefinida para dedicarse a la campaña por el gobierno de Chiapas. También se va Alejandro Armenta, quien busca la gubernatura de Puebla. Senadores con posibilidades, como César Cravioto, no están interesados, ya que esperan la nominación para contender por otros cargos.