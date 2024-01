U

n lector escribe: “Definitivamente, la empresa de la Monumental Plaza de Toros México, hoy simplemente ‘La México’, ha dejado pasar quizá la última oportunidad de darle la categoría, respeto y seriedad que merecen la afición taurina y la Ciudad de México como capital de la República. Envío la observación del aficionado taurino Eduardo Rodríguez a la que llamó Numeralia, y que dice:

“El boleto más caro en Las Ventas de Madrid es de 195 euros, unos 3 mil 600 pesos, en barrera de primera fila en los tendidos 1.9 y 10 de sombra. El más barato, 7 euros, unos 129 pesos una andanada (un general) en los tendidos 4, 5,6 y 7 de sol.

“En las Ventas de la colonia Nápoles, perdón, en La México, el más caro, en precio de paquete, es de 4 mil 600 pesos, unos 206 euros en barrera de primera fila de sombra. El más barato, 60 pesos o 3.30 euros en sol general. Mientras que Madrid llena son unas 23 mil 800 personas, eso para La México representa poco más de media entrada pues le caben 42 mil almas. Una diferencia abismal, ¿no? Ello en cuanto a las capacidades, pero también en cuanto a calidad de lo que presenta cada plaza.

“¡Lárgate a vivir a España! me dirán. No lo necesito, lo tengo a un clic en mi computadora, y eso tampoco acaban de entenderlo los que manejan la fiesta en México.” (Hasta aquí el apunte de Eduardo).

“Me parece −añade el lector de esta columna− un descaro mayúsculo que la empresa de La México quiera cobrar más caras las entradas que en Madrid o Sevilla, siendo que el espectáculo que ofrece no genera ni la mitad del interés en la afición y menos en la opinión pública. ¿Quién autorizó esos estratosféricos precios para la mini temporada de reapertura?, que nos digan cuál fue el criterio. ¿En la alcaldía Benito Juárez también opera un cartel taurinario? Es evidente que el contubernio entre la ‘autoridad’ y la empresa sigue siendo el enemigo a vencer, y pregunto: ¿se hará examen post mortem a los toros? ¿Examen estereoscópico a los cuernos para certificar que estos no fueron manipulados? ¿Quién fue el misógino que confeccionó el discriminatorio cartel con tres mujeres de noche y en viernes? ¿Por qué no las ponen al parejo de los hombres? ¿Acaso tiene miedo a que una mujer le pegue un baño a uno de sus toreros en la nómina? ¿Por qué no quisieron ponerlas en igualdad de circunstancias?